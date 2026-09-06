Кушнер розповів про зустріч із Путіним і згадав про "нові ідеї" щодо завершення війни

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер прокоментував зустріч із очільником Кремля Владіміром Путіним у Москві.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, пише кореспондентка "Європейської правди".

Кушнер наголосив, що Віткофф зустрічався із очільником Кремля "набагато частіше", ніж він, а також назвав їхню зустріч, яка відбулася напередодні – "дуже конструктивною та змістовною".

"Ми не були в цьому регіоні вже шість місяців, і, очевидно, ситуація розвивається, і ми пообіцяли президенту Зеленському, що наступного разу, коли поїдемо до Росії, ми також завітаємо до України", – запевнив він.

Кушнер заявив, що вони обговорили з Путіним "багато ідей, які досі не спрацювали".

"Ми справді намагалися подумати, які саме елементи необхідні для того тривалого миру, про який ми говорили. І що саме Росія може від цього отримати, що може отримати Україна, і що може отримати світ. І це був дуже плідний діалог", – зазначив посланник Трампа.

Він наголосив, що одну річ, яку вони з Віткоффом вважають продуктивною – "це повернення до тристороннього формату".

"Ми вже поспілкувалися з обома сторонами, тож, сподіваємося, дуже скоро ми досягнемо прогресу в цьому питанні (...) Ми висунули чимало нових ідей, які, на мою думку, можуть бути корисними для цього процесу, і, сподіваюся, нам вдасться їх розвинути", – додав Кушнер.

Президент Володимир Зеленський заявив, що після перемовин у Києві за участі української сторони, спецпосланців Трампа та радників з нацбезпеки країн "євротрійки" є домовленість у близькому майбутньому повторити зустріч у такому форматі.

Зеленський розповів, що загалом 6 вересня відбулося три раунди перемовин і всі вони були "дуже предметними"; йшлося про можливі параметри завершення війни та підтримку для України у короткостроковій перспективі.