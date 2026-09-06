Кушнер рассказал о встрече с Путиным и упомянул о "новых идеях" по прекращению войны

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер прокомментировал встречу с главой Кремля Владимиром Путиным в Москве.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, пишет корреспондент "Европейской правды".

Кушнер подчеркнул, что Виткофф встречался с главой Кремля "гораздо чаще", чем он, а также назвал их встречу, состоявшуюся накануне, "очень конструктивной и содержательной".

"Мы не были в этом регионе уже шесть месяцев, и, очевидно, ситуация развивается, и мы пообещали президенту Зеленскому, что в следующий раз, когда поедем в Россию, мы также посетим Украину", – заверил он.

Кушнер заявил, что они обсудили с Путиным "множество идей, которые до сих пор не сработали".

"Мы действительно пытались подумать, какие именно элементы необходимы для того прочного мира, о котором мы говорили. И что именно Россия может от этого получить, что может получить Украина, и что может получить мир. И это был очень плодотворный диалог", – отметил посланник Трампа.

Он подчеркнул, что одна вещь, которую они с Виткоффом считают продуктивной, – "это возвращение к трехстороннему формату".

"Мы уже пообщались с обеими сторонами, поэтому надеемся, что очень скоро мы добьемся прогресса в этом вопросе (...) Мы выдвинули немало новых идей, которые, на мой взгляд, могут быть полезны для этого процесса, и, надеюсь, нам удастся их развить", – добавил Кушнер.

Президент Владимир Зеленский заявил, что после переговоров в Киеве с участием украинской стороны, специальных посланников Трампа и советников по национальной безопасности стран "евротройки" достигнута договоренность в ближайшем будущем повторить встречу в таком формате.

Зеленский рассказал, что в целом 6 сентября состоялись три раунда переговоров и все они были "очень содержательными"; речь шла о возможных параметрах завершения войны и поддержке Украины в краткосрочной перспективе.