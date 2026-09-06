Вибори в Саксонії-Ангальт: ультраправій "АдН" прогнозують історичну перемогу

Ультраправій "Альтернативі для Німеччини" прогнозують історичну перемогу за результатами голосування 6 вересня на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau, таким є прогноз від ARD.

Згідно з прогнозом, "Альтернатива для Німеччини" стане однозначним переможцем земельних виборів у Саксонії-Ангальт з 44,5% голосів – порівняно з 20,8% у 2021 році. Це історично найкращий результат ультраправих на земельних виборах, з ним "АдН" отримає найбільшу фракцію у земельному парламенті.

На другому місці з великим відривом – "Християнсько-демократичний союз" з 18,5%, що є історичним мінімумом і суттєво менше за 37,1% на земельних виборах 2021 року.

Третьою найбільшою фракцією стануть "Ліві", яким прогнозують 9,4%. Для партії це також найгірший результат (на попередніх виборах вони отримали 11%).

"Зелені", згідно з прогнозом, отримають 8?9% голосів (історично найкращий результат у цій землі), СДПН – 8,2%, що історично мінімальний результат (у 2021 році партія набрала 8,4%).

Результат партії Сари Вагенкнехт BSW під питанням – вони отримують близько 5% і ризикують не здолати прохідний бар’єр. "Вільні демократи" отримують 2% і не проходять до ландтагу.

Досі земельний уряд був сформований коаліцією ХДС, СДПН та "Вільних демократів. Згідно з прогнозом, продовження такого альянсу вже неможливе. Коаліції з ХДС-СДПН-"Зелених" також не вистачатиме мандатів для більшості. При цьому, усі відкидають співпрацю з "АдН".

Якщо ультраправі не зможуть сформувати уряд самостійно, залишається ймовірність уряду меншості на чолі з "ХДС" за підтримки депутатів від "Лівих" – подібно до того, як у Тюрингії і Саксонії, пише Tagesschau. Проте ХДС задекларувала обіцянку не співпрацювати ані з "АдН", ані з Лівими – відтак це може стати перешкодою.

За реалізації такого прогнозу, "АдН" може отримати у земельному парламенті 39 мандатів, ХДС – 16, Ліві – 8, Зелені – 8, СДПН – 7, партія Сари Вагенкнехт, якщо здолає прохідний бар’єр – 5, повідомляє Spiegel.

ХДС, СДПН і Зелені сукупно можуть отримати 31 мандат, вони ж за підтримки голосів Лівих – 39, ХДС за підтримки Лівих – 24, ХДС та СДПН за підтримки Лівих – 31. Зазначимо, у ці розклади не включають BSW.

За останніми даними, явка склала 80% – на 20 відсоткових пунктів більше, ніж на виборах 2021 року. Ймовірно це зіграє на користь "АдН" – оскільки цього разу, за даними ARD, за партію голосуватимуть багато тих людей, які в 2021 році не пішли на дільниці.

Нагадаємо, понад половина німців вбачають загрози для демократії у разі впевненої перемоги ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" на земельних виборах у Саксонії-Ангальт.

Детально на цю тему читайте у статті "Альтернатива" за крок до влади: як ультраправі можуть розхитати Німеччину та нашкодити Україні