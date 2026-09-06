Выборы в Саксонии-Анхальт: ультраправой "АдГ" прогнозируют историческую победу

Ультраправой "Альтернативе для Германии" прогнозируют историческую победу по итогам голосования 6 сентября на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau, такой прогноз дает ARD.

Согласно прогнозу, "Альтернатива для Германии" станет победителем земельных выборов в Саксонии-Анхальт, набрав 44,5% голосов – по сравнению с 20,8% в 2021 году. Это исторически лучший результат ультраправых на земельных выборах, благодаря которому "АдГ" получит самую большую фракцию в земельном парламенте.

На втором месте с большим отрывом – "Христианско-демократический союз" с 18,5%, что является историческим минимумом и значительно меньше, чем 37,1% на земельных выборах 2021 года.

Третьей по величине фракцией станут "Левые", которым прогнозируют 9,4%. Для партии это также худший результат (на предыдущих выборах они получили 11%).

"Зелёные", согласно прогнозу, получат 8,9% голосов (исторически лучший результат в этой земле), СДПГ – 8,2%, что является исторически минимальным результатом (в 2021 году партия набрала 8,4%).

Результат партии Сары Вагенкнехт BSW под вопросом – она набирает около 5% и рискует не преодолеть проходной барьер. "Свободные демократы" набирают 2% и не проходят в ландтаг.

До сих пор земельное правительство было сформировано коалицией ХДС, СДПГ и "Свободных демократов". Согласно прогнозу, продолжение такого альянса уже невозможно. Коалиции из ХДС, СДПГ и "Зелёных" также не хватит мандатов для большинства. При этом все отвергают сотрудничество с "АдГ".

Если ультраправые не смогут сформировать правительство самостоятельно, остается вероятность правительства меньшинства во главе с ХДС при поддержке депутатов от "Левых" – подобно тому, как в Тюрингии и Саксонии, пишет Tagesschau. Однако ХДС заявила, что не будет сотрудничать ни с "АдГ", ни с "Левыми" – поэтому это может стать препятствием.

Если этот прогноз оправдается, "АдГ" может получить в земельном парламенте 39 мандатов, ХДС – 16, "Левые" – 8, "Зелёные" – 8, СДПГ – 7, партия Сары Вагенкнехт, если преодолеет проходной барьер, – 5, сообщает Spiegel.

ХДС, СДПГ и "Зеленые" в совокупности могут получить 31 мандат, они же при поддержке "Левых" – 39, ХДС при поддержке "Левых" – 24, ХДС и СДПГ при поддержке "Левых" – 31. Отметим, в этих раскладах не учитывают BSW.

По последним данным, явка составила 80% – на 20 процентных пунктов больше, чем на выборах 2021 года. Вероятно, это сыграет на руку "АдН" – поскольку на этот раз, по данным ARD, за партию будут голосовать многие из тех, кто в 2021 году не пришёл на избирательные участки.

Напомним, более половины немцев видят угрозу для демократии в случае уверенной победы ультраправой партии "Альтернатива для Германии" на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

Подробнее об этом читайте в статье "Альтернатива" в шаге от власти: как ультраправые могут расшатать Германию и навредить Украине.