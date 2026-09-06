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Зеленський каже, що на зустрічі з представниками Трампа було кілька нових ідей щодо переговорів

Новини — Неділя, 6 вересня 2026, 20:10 — Уляна Кричковська-Богданова

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів із представниками США та європейськими партнерами в Києві було запропоновано кілька нових ідей щодо подальшого переговорного процесу.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає кореспондентка "Європейської правди".

"Як я вам і сказав, ми зустрілись, і, я думаю, найближчі тижні буде можливість у нас: Україна – Америка-Європа, проговорити деякі деталі, які сьогодні вголос не хочеться говорити", – сказав український президент.

Він наголосив: "хочеться, щоб був результат, чіткі напрацювання". 

"Було кілька, дійсно, нових ідей. Ми їх проговорили", – зазначив президент.

Зеленський акцентував, що ці ідеї необхідно проаналізувати, "зрозуміти, які деталі, які можуть бути кроки, і чи це нас наблизить до миру".

"Так, треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були, або це тристоронні зустрічі плюс європейські партнери", – додав Зеленський. 

Зеленський заявив, що після перемовин у Києві за участі української сторони, спецпосланців Трампа та радників з нацбезпеки країн "євротрійки" є домовленість у близькому майбутньому повторити зустріч у такому форматі.  

Також він розповів, що загалом 6 вересня відбулося три раунди перемовин і всі вони були "дуже предметними"; йшлося про можливі параметри завершення війни та підтримку для України у короткостроковій перспективі. 

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Зеленський Війна з РФ Мирні переговори США
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