Зеленский: на встрече с представителями Трампа прозвучало несколько новых идей относительно переговоров

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров с представителями США и европейскими партнерами в Киеве было выдвинуто несколько новых идей относительно дальнейшего переговорного процесса.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает корреспондент "Европейской правды".

"Как я вам и сказал, мы встретились, и, я думаю, в ближайшие недели у нас – Украины, Америки и Европы – будет возможность обсудить некоторые детали, о которых сегодня не хочется говорить вслух", – сказал украинский президент.

Он подчеркнул: "Хочется, чтобы был результат, четкие наработки".

"Было несколько, действительно, новых идей. Мы их обсудили", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что эти идеи необходимо проанализировать, "понять, какие детали, какие могут быть шаги, и приблизит ли это нас к миру".

"Да, нужно делать все, чтобы состоялись трехсторонние встречи, или это трехсторонние встречи плюс европейские партнеры", – добавил Зеленский.

Зеленский заявил, что после переговоров в Киеве с участием украинской стороны, специальных посланников Трампа и советников по национальной безопасности стран "евротройки" достигнута договоренность в ближайшем будущем повторить встречу в таком формате.

Также он рассказал, что в целом 6 сентября состоялось три раунда переговоров, и все они были "очень содержательными"; речь шла о возможных параметрах завершения войны и поддержке Украины в краткосрочной перспективе.