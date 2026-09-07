У Швеції тестують нову систему оповіщення населення

У Швеції починають тестувати нову систему оповіщення населення через мобільні телефони SE-Alert, випробування почнуть з агломерації Стокгольма і Готланду.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

О 15:00 7 вересня у Швеції проведуть перше тестування нової системи оповіщення населення SE-Alert – у столичній агломерації та на острові Готланд.

"Якщо ви в районі Стокгольма або на Готланді та маєте оновлену операційну систему смартфона, о 15:00 ви почуєте ручний сигнал з телефона. Сигнал лунатиме близько 10 секунд, після чого надійде текстове повідомлення, що це тестування системи. Якось реагувати на це не потрібно", – пояснив представник Агентства цивільного захисту Петер Норландер.

Повідомлення має надійти усім абонентам на визначеній території, без необхідності встановлювати якийсь спеціальний застосунок.

Для спрацювання оповіщення достатньо, щоб операційна система була оновлена до найновішої версії і телефон був з’єднаний зі стільниковою мережею. Звуковий сигнал пролунає, навіть якщо телефон у "тихому" режимі.

Це наразі наймасштабніше випробування нової системи оповіщення.

Нагадаємо, у Люблінському воєводстві Польщі в кінці серпня через помилку під час тестування системи оповіщення випадково увімкнули сирени.

Румунія та держави Балтії вже неодноразово використовували свої системи оповіщення для реальних попереджень під час інцидентів з порушенням повітряного простору російськими або українськими безпілотниками.