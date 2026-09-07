В Швеции тестируют новую систему оповещения населения

В Швеции начинают тестировать новую систему оповещения населения через мобильные телефоны SE-Alert; испытания начнутся в агломерации Стокгольма и на острове Готланд.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

7 сентября в 15:00 в Швеции проведут первое тестирование новой системы оповещения населения SE-Alert – в столичной агломерации и на острове Готланд.

"Если вы находитесь в районе Стокгольма или на Готланде и у вас обновленная операционная система смартфона, в 15:00 вы услышите звуковой сигнал с телефона. Сигнал будет звучать около 10 секунд, после чего поступит текстовое сообщение о том, что это тестирование системы. Каким-либо образом реагировать на это не нужно", – пояснил представитель Агентства гражданской защиты Петер Норландер.

Сообщение должно поступить всем абонентам на определенной территории, без необходимости устанавливать какое-либо специальное приложение.

Для срабатывания оповещения достаточно, чтобы операционная система была обновлена до последней версии, а телефон был подключен к сотовой сети. Звуковой сигнал прозвучит, даже если телефон находится в "тихом" режиме.

Это пока самое масштабное испытание новой системы оповещения.

Напомним, в Люблинском воеводстве Польши в конце августа из-за ошибки во время тестирования системы оповещения случайно включили сирены.

Румыния и страны Балтии уже неоднократно использовали свои системы оповещения для реальных предупреждений во время инцидентов с нарушением воздушного пространства российскими или украинскими беспилотниками.