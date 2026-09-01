Командувач ВПС Естонії: вторгнення дронів створило загрозу для країни

У ніч проти вівторка, 1 вересня, два безпілотники, що перебували поблизу кордону Естонії з Росією, створили потенційну загрозу для повітряного простору країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів командувач ВПС Естонії бригадний генерал Рійво Валге, якого цитує ERR.

За словами командувача, близько другої години ночі стало видно, що Україна здійснює масштабну атаку безпілотниками на територію Росії. У районі російсько-естонського кордону було помічено близько десяти безпілотників.

"На жаль, близько третьої години один із цих безпілотників взяв курс на Нарву, і в результаті ми розпочали оповіщення населення", – зазначив Валге.

У відповідь Естонія задіяла наземні підрозділи ППО та підняла в повітря винищувачі з авіабази Емарі. Втім, незабаром цей дрон змінив траєкторію та повернувся в повітряний простір РФ, не перетинаючи кордон.

Проте приблизно через пів години стався другий інцидент: дрон на південному сході країни перетнув державний кордон Естонії та перебував у прикордонній зоні. У зв’язку з непередбачуваною поведінкою апарату Сили оборони також задіяли систему оповіщення населення, додав Валге.

"Безпосередньо за нашим кордоном перебувало ще більше таких безпілотників", – сказав командувач ВПС.

За словами Валге, обидва інциденти завершилися без наслідків для Естонії. Безпілотники не впали на території країни, а винищувачі не відкривали вогонь.

Повідомляли, що у ніч на 1 вересня Сили оборони Естонії розіслали попередження про можливу повітряну загрозу. Також тривогу оголошували у Латвії.

Крім того, Фінляндія тимчасово обмежувала рух у небі й на морі над частиною Фінської затоки.