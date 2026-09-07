У Польщі розпочався суд над ексглавою поліції через вибух гранатомета з України

У районному суді Варшави-Мокотова розпочався судовий процес над колишнім головним командувачем поліції генерал-інспектором Ярославом Шимчиком.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Справа стосується вибуху гранатомета в штаб-квартирі Головного управління поліції у грудні 2022 року. Судовий процес є закритим.

Колишньому начальнику Головного управління поліції Польщі Ярославу Шимчику висунули звинувачення у зв’язку з інцидентом у грудні 2022 року, коли у нього в кабінеті вибухнув подарований в Україні сувенір-гранатомет.

Генералу Шимчику висунули два звинувачення – у володінні переносною зброєю у вигляді гранатомета без відповідних дозволів та у неумисному створенні загрози для життя і здоров’я багатьох людей та майна.

Згодом провадження було призупинено, оскільки українська сторона не відповідала на польські запити про надання правової допомоги, але у липні 2025 року його поновили.

Нагадаємо, подарований Шимчику під час його офіційного візиту в Україну гранатомет вибухнув у нього в кабінеті у грудні 2022 року, пошкодивши також суміжні приміщення. Після цього генерал Шимчик два дні перебував у лікарні.