В Польше начался суд над экс-главой полиции из-за взрыва гранатомета из Украины

В районном суде Варшавы-Мокотова начался судебный процесс над бывшим главным командующим полиции генерал-инспектором Ярославом Шимчиком.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Дело касается взрыва гранатомета в штаб-квартире Главного управления полиции в декабре 2022 года. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.

Бывшему начальнику Главного управления полиции Польши Ярославу Шимчику предъявили обвинения в связи с инцидентом в конце 2022 года, когда у него в кабинете взорвался подаренный в Украине в качестве сувенира гранатомет.

Генералу Шимчику предъявили два обвинения – в хранении переносного оружия в виде гранатомета без соответствующих разрешений и в непредумышленном создании угрозы жизни и здоровью многих людей и имуществу.

Впоследствии производство по делу было приостановлено, поскольку украинская сторона не отвечала на польские запросы о предоставлении правовой помощи, но в июле 2025 года его возобновили.

Напомним, подаренный Шимчику во время его официального визита в Украину гранатомет взорвался у него в кабинете в декабре 2022 года, повредив также соседние помещения. После этого генерал Шимчик два дня пробыл в больнице.