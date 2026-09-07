У Бельгії затримали громадянина Китаю за підозрою у шпигунстві

Прокуратура Бельгії повідомила, що з травня тримає під попереднім арештом чоловіка з подвійним громадянством – китайським та бельгійським – за підозрою у шпигунстві у справі, пов’язаній із технологіями виробництва напівпровідників.

Про це повідомляє агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Прокурори зазначають, що 52-річний чоловік раніше обіймав високу посаду в бельгійській компанії Belgan, що спеціалізувалася на виробництві напівпровідників на основі нітриду галію. Та в липні 2024 року компанію визнали банкрутом.

Чоловіка підозрювали в тому, що він одночасно обіймав посаду директора китайської компанії, яка виробляла аналогічні мікросхеми. Ця компанія була заснована лише через кілька місяців після того, як він приєднався до Belgan, і фінансувалася китайським інвестиційним фондом.

За словами прокурорів, чоловіка підозрюють у незаконному передаванні за кордон спеціалізованої інтелектуальної власності та комерційних таємниць, пов’язаних із виробництвом мікросхем з нітриду галію. Ці мікросхеми використовуються в електромобілях, аерокосмічній галузі та військовій сфері.

Підозрюваного затримали у травні в аеропорту Завентем, звідки він планував вилетіти до Пекіна.

Нагадаємо, в Естонії чоловік отримав тюремний термін за співпрацю зі спецслужбами РФ. А німецькі органи безпеки виявили таємну схованку зі зброєю поблизу Берліна. Її теж пов’язують із російськими спецслужбами.