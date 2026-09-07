В Бельгии задержали гражданина Китая по подозрению в шпионаже

Прокуратура Бельгии сообщила, что с мая содержит под предварительным арестом мужчину с двойным гражданством – китайским и бельгийским – по подозрению в шпионаже в деле, связанном с технологиями производства полупроводников.

Об этом сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Прокуроры отмечают, что 52-летний мужчина ранее занимал высокую должность в бельгийской компании Belgan, специализировавшейся на производстве полупроводников на основе нитрида галлия. Однако в июле 2024 года компания была признана банкротом.

Мужчину подозревали в том, что он одновременно занимал должность директора китайской компании, производившей аналогичные микросхемы. Эта компания была основана всего через несколько месяцев после того, как он присоединился к Belgan, и финансировалась китайским инвестиционным фондом.

По словам прокуроров, мужчину подозревают в незаконной передаче за границу специализированной интеллектуальной собственности и коммерческих тайн, связанных с производством микросхем из нитрида галлия. Эти микросхемы используются в электромобилях, аэрокосмической отрасли и военной сфере.

Подозреваемого задержали в мае в аэропорту Завентем, откуда он планировал вылететь в Пекин.