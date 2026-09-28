У Навроцького відповіли, чи подасть він руку Путіну на саміті G20

У президента Польщі заявили, що не можуть собі уявити рукостискання Кароля Навроцького і Владіміра Путіна на саміті "Групи двадцяти" у Маямі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Цьогорічний саміт G20 відбудеться 14–15 грудня в Маямі, штат Флорида. Його господарем буде президент США Дональд Трамп. Польща отримала запрошення як гість до участі в саміті цієї групи, що об’єднує найбільші економіки світу. Країну має представляти президент Кароль Навроцький.

Минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Сполучені Штати запросили на грудневий саміт G20 правителя Росії Владіміра Путіна.

Керівник Управління міжнародної політики польського президента Марчин Придач визнав, що Польщі це не подобається.

"Владімір Путін отримав запрошення на грудневий саміт G20, але це ще не означає, що він там з’явиться, оскільки на саміт ООН він теж має запрошення, але не приїжджає", – сказав він.

Його запитали, що зробить Президентський палац, якщо російський лідер все-таки прибуде до Маямі.

"Ми будемо реагувати, коли з’ясується, що Путін має намір туди приїхати, ми будемо консультуватися з нашими союзниками. Нам не подобається запрошення Владіміра Путіна, бо він – злочинець, якого слід судити, а не запрошувати" – сказав Пшидач, при цьому зауваживши, що "формат G20 був визначений 30 років тому, і Росія є його частиною".

Його також запитали, чи потисне Кароль Навроцький руку Владіміру Путіну.

"Будь-які контакти з Владіміром Путіним пов’язані з певним ризиком, у тому числі фізичним. Я не уявляю собі тут жодної взаємодії з Путіним", – відповів Пшидач.

– додав Марцін Пшидач, наголосивши, що Президентський палац зробить усе, щоб не сталося так, що Володимир Путін спробує потиснути руку Каролю Навроцькому.

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Міністр при президенті також нагадав, що "президент Навроцький перебуває у списку осіб, яких розшукує Володимир Путін, тож будь-яка спроба взаємодії була б приречена на провал". Він також наголосив, що світові лідери не повинні сідати за один стіл із російським президентом, якого, на його думку, "треба ізолювати на міжнародних форумах".

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що участь очільника Кремля Владіміра Путіна у зустрічі G20 може стати початком "серйозних переговорів" щодо припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що саміт G20 у Маямі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії.

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що правитель РФ Владімір Путін відвідає саміт лідерів G20, який відбудеться в Маямі у грудні цього року.