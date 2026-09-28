В Раді Європи на фоні ударів по Києву знову кажуть про юридичні процеси щодо Росії

Генсек Ради Європи Ален Берсе засудив серію останніх російських атак на Україну, зокрема, удар по будівлі Національної академії наук України.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Він назвав останні російські атаки безглуздими і жорстокими.

"Наші думки – з українським народом, зокрема з нашими колегами з київського офісу, які продовжують мужньо й рішуче протистояти цим атакам. Ми й надалі домагатимемося притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Безкарність не переможе", – написав Берсе.

МЗС Німеччини також виступило з рішучим засудженням російського удару по будівлі Національної академії наук України, який стався неподалік від німецького посольства.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила російський удар по будівлі Національної академії наук у Києві та заявила, що "наука стала мішенню для Росії".

А посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що удень 28 вересня російський дрон влучив у будівлю, розташовану за 200 метрів від офісу Делегації ЄС. Вона теж підтвердила, що Україна потребує більше ППО та тиску на Росію.