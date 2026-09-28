Суд в Естонії засудив прокремлівського активіста до семи років тюрми

В Естонії Харьюський повітовий суд визнав прокремлівського активіста Олега Бесєдіна винним у діяльності, спрямованій проти незалежності та територіальної цілісності Естонії, а також у неодноразовому порушенні міжнародних санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

У результаті угоди з прокуратурою йому було призначено 7 років позбавлення волі; 11 місяців, які він уже провів у ув’язненні, будуть зараховані до строку відбування покарання.

Сторона захисту зазначає, що через 2,5 роки Олег Бесєдін зможе вийти за УДВ.

Крім того, Естонська держава конфіскує майно Олега Бесєдіна на суму понад 77 тисяч євро. З цієї суми, згідно з угодою, будуть покриті судові витрати у розмірі майже 3200 євро.

Йому також буде повернуто всю вилучену техніку та доступ до його акаунта на YouTube, звідки будуть видалені всі матеріали, опубліковані після 1 січня 2022 року.

За версією звинувачення, 52-річний чоловік з травня 2022 року брав участь у дезінформаційних кампаніях, спрямованих проти Естонії, які проводилися в інтересах Росії та на її користь.

Його звинуватили в підтримці контактів із різними російськими організаціями та особами, причетними до операцій з впливу.

Діяльність Бесєдіна включала створення та поширення наративів, спрямованих на виправдання війни Росії проти України, а також неправдивих тверджень і розпалювання паніки, зокрема через канал на YouTube.

За словами суду, метою цього було розколоти естонське суспільство, підірвати довіру до державних інститутів та послабити підтримку НАТО й Європейського Союзу.

Чоловіка також звинуватили у поширенні російських телепрограм, щодо яких запроваджені санкції, та іншого контенту через телеканали та соціальні мережі в Естонії, які він контролював, а також у наданні цих матеріалів іншим каналам.

Олега Бесєдіна, який є творцем популярної групи "Талліннці" в соціальній мережі Facebook, затримали 4 листопада 2025 року співробітники Поліції безпеки (КаПо) за підозрою в ненасильницькій діяльності, спрямованій проти Естонської Республіки, і порушенні міжнародних санкцій.

Повідомляли також, що нещодавно у Латвії розпочали провадження через погрози теракту з боку прокремлівської групи.