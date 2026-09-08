Політв’язень Анджей Почобут повернувся з Польщі до Білорусі

Звільнений з білоруської виправної колонії журналіст Анджей Почобут у вівторок, 8 вересня, перетнув кордон Польщі з Білоруссю.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Почобут, який повернувся на свободу наприкінці квітня після п’яти років, проведених у білоруській виправній колонії суворого режиму, раніше заявляв, що повернеться до Білорусі в середині вересня.

Журналіст перетнув кордон через пункт пропуску в пункті пропуску Бобровники 8 вересня об 11:00.

Білорусь обміняла Анджея Почобута у квітні 2026 року на російського археолога Александра Бутягіна, якого затримали у Варшаві за запитом Києва, але згодом відправили до РФ.

Анджей Почобут – відомий журналіст, кореспондент польських видань та діяч польської меншини Білорусі, етнічний поляк з білоруським громадянством. У 2021 році режим Лукашенка присудив йому вісім років в’язниці за нібито "реабілітацію нацизму".

Однією з умов обміну було залишення Почобуту білоруського паспорта, адже для журналіста було принципово повернутися до Білорусі після звільнення з колонії.

Варто зазначити, що Україна критикувала рішення Варшави видати Бутятіна.

"Україна з прикрістю дізналася про те, що всупереч попередньому цілком справедливому рішенню польського суду російський громадянин, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину на території України – зокрема у вивезенні з Криму культурних цінностей, – все ж таки не був екстрадований до України", – заявляв речник МЗС Георгій Тихий наприкінці квітня.

Більше про це читайте у статті: Чому Польща віддала Росії "кримського" археолога та чи була тут зрада інтересів України