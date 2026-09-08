Политический заключённый Анджей Почобут вернулся из Польши в Беларусь

Освобожденный из белорусской исправительной колонии журналист Анджей Почобут во вторник, 8 сентября, пересек границу Польши с Беларусью.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Почобут, который вернулся на свободу в конце апреля после пяти лет, проведённых в белорусской исправительной колонии строгого режима, ранее заявлял, что вернётся в Беларусь в середине сентября.

Журналист пересек границу через пограничный пункт "Бобровники" 8 сентября в 11:00.

Беларусь обменяла Анджея Почобута в апреле 2026 года на российского археолога Александра Бутягина, которого задержали в Варшаве по запросу Киева, но впоследствии отправили в РФ.

Анджей Почобут – известный журналист, корреспондент польских изданий и деятель польского меньшинства Беларуси, этнический поляк с белорусским гражданством. В 2021 году режим Лукашенко приговорил его к восьми годам тюрьмы за якобы "реабилитацию нацизма".

Одним из условий обмена было сохранение у Почобута белорусского паспорта, ведь для журналиста было принципиально важно вернуться в Беларусь после освобождения из колонии.

Стоит отметить, что Украина критиковала решение Варшавы выдать Бутятина.

"Украина с огорчением узнала о том, что вопреки предыдущему вполне справедливому решению польского суда российский гражданин, обоснованно подозреваемый в совершении преступления на территории Украины – в частности, в вывозе из Крыма культурных ценностей, – всё же не был экстрадирован в Украину", – заявил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий в конце апреля.

Подробнее об этом читайте в статье: Почему Польша выдала России "крымского" археолога и было ли здесь предательство интересов Украины