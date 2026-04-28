У МЗС відповіли на рішення Польщі відпустити російського археолога Бутягіна

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий прокоментував те, що Польща у межах обміну з РФ та Білоруссю відпустила російського археолога Александра Бутягіна.

Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів, пише "Європейська правда".

Раніше Україна просила про екстрадицію Бутягіна за розкопки в окупованому Криму. Втім, 28 квітня Польща відпустила його.

"Україна з прикрістю дізналася про те, що всупереч попередньому цілком справедливому рішенню польського суду російський громадянин, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину на території України – зокрема у вивезенні з Криму культурних цінностей, – все ж таки не був екстрадований до України", – зазначив Тихий.

За його словами, російська сторона використає цей політико-правовий епізод для виправдання окупації Криму та експлуатації української тимчасово окупованої території російськими громадянами.

"Україна послідовно наполягає на притягненні до реальної юридичної відповідальності усіх російських субʼєктів, які працюють на окупацію та війну. Щодо цього кейсу Бутягіна й інших подібних ситуацій Україна продовжить застосування відповідних юридичних механізмів та працюватиме також в юрисдикціях партнерів", – додав речник МЗС.

У березні суд у Польщі погодив екстрадицію російського археолога Бутягіна на запит України, він подав апеляцію.

Нагадаємо, щойно стало відомо, що до Польщі повернувся активіст польської громади у Білорусі Анджей Почобут, який багато років провів за ґратами за надуманими звинуваченнями. Обмін ув’язненими відбувся за сприяння адміністрації Дональда Трампа.

