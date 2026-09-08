Великобритания объявила о запрете на импорт товаров из незаконных израильских поселений

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд объявил о запрете на импорт товаров из незаконных израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, а также о введении дополнительных санкций.

Об этом он заявил во вторник, 8 сентября, во время выступления в Палате общин, цитирует BBC, пишет "Европейская правда".

Милибенд заявил, что не верит, будто "британский народ хочет, чтобы мы поддерживали оккупацию, допуская к продаже в магазинах товары из поселений".

По словам британского министра, будет введен "комплексный режим санкций", в который войдут "соответствующие религиозные исключения".

Он также сообщил депутатам, что Великобритания признает факт этнических чисток в районах Западного берега.

"Слишком часто израильское правительство закрывает на это глаза. Официальная позиция британского правительства заключается в том, что оккупация является незаконной из-за закрепления Израилем своего контроля, его намерения распространить постоянный суверенитет и экспансионистскую политику через незаконные поселения", – подчеркнул он.

Он также объявил о запрете рекламы незаконных поселений на Западном берегу в Великобритании. Кроме того, Великобритания вводит санкции еще против группы "экстремистских поселенцев", которые "поддерживали или подстрекали к актам насилия" против палестинских общин.

"Режим санкций будет направлен против незаконных поселений и расширения поселений, а не против Израиля", – добавил Милибэнд.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия предлагает меры по сокращению импорта из незаконных израильских поселений.

Недавно лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Канады и Норвегии осудили решение правительства Израиля объявить тендеры на строительство в рамках проекта поселения E1 на Западном берегу реки Иордан.