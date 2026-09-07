Прем’єри Італії та Бельгії закликали зміцнити зовнішні кордони ЄС

Прем’єри Італії та Бельгії Джорджа Мелоні та Барт Де Вевер закликали до кращого захисту зовнішніх кордонів ЄС та жорсткішої міграційної політики після напливу мігрантів до іспанського міста Сеута наприкінці липня.

Про це вони заявили на спільному пресбрифінгу у Римі, повідомляє Belga News, пише "Європейська правда".

Вевер та Мелоні наголосили на необхідності зміцнити південні кордони ЄС уздовж Середземного моря.

"Я цілком розумію, що нам потрібно зміцнити південний кордон Європи. Ми багато говоримо про східний кордон і загрози, що там існують, але не повинні забувати, що у нас є південний кордон – кордон уздовж Середземного моря. Європа повинна взяти на себе відповідальність за закриття цього кордону", – заявив бельгійський прем’єр.

Де Вевер зустрівся з Мелоні після того, як у липні десятки тисяч людей з Марокко штурмували іспанське автономне місто Сеута. Італія негайно запровадила прикордонний контроль для мандрівників з Іспанії, і минулого тижня цей захід було продовжено ще на п’ятнадцять днів.

Італійська прем’єрка також закликала до кращого захисту зовнішніх кордонів ЄС.

"Я як і раніше твердо переконана, що Шенгенську зону можна зберегти лише за умови захисту зовнішніх кордонів Союзу та за умови, що всі долучаться до боротьби з незаконними переправниками", – сказала Мелоні.

Під час зустрічі з Мелоні Де Вевер виступив за повне впровадження нового Європейського міграційного пакту в усіх його аспектах, включаючи більш жорстку політику повернення.

"Лише завдяки надійній політиці повернення ми зможемо зробити європейську міграційну політику успішною", – стверджував прем’єр-міністр Бельгії.

Як відомо, з 1 серпня в аеропортах та морських портах Італії проводяться вибіркові перевірки пасажирів, що прибувають з Іспанії, після рішення уряду Джорджі Мелоні тимчасово призупинити дію Шенгенської угоди через міграційну кризу в Сеуті.

У відповідь на це уряд Іспанії заявив, що з 8 серпня до 7 вересня запровадить прикордонний контроль на рейсах та суднах з Італії у зв’язку з суперечкою щодо нелегальної міграції. Згодом заходи продовжили ще на 15 днів.

Криза в Сеуті знову розпалила дискусію щодо нелегальної міграції на європейському рівні: 22 лідери країн ЄС підписали лист із закликом до посилення зовнішніх кордонів ЄС

Детально про кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.