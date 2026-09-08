В Италии новая ультраправая партия продолжает наращивать поддержку

Недавно созданная ультраправая партия "Национальное будущее" (Futuro Nazionale) в Италии продолжает подниматься в рейтингах и уже занимает четвертое место среди национальных политических сил.

Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на опрос Swg, пишет "Европейская правда".

В новом опросе об избирательных симпатиях партия, созданная генералом Роберто Ванначчи в июне 2026 года, установила новый рекорд, приблизившись к отметке 8% по количеству сторонников.

Парламентские выборы в Италии состоятся в 2027 году, однако пока неизвестно, по какому закону они будут проходить. В правоцентристском лагере партия премьер-министра Джорджи Мелони "Братья Италии" (Fratelli d'Italia) уверенно удерживает первое место с результатом 26,8%, тогда как "Вперёд, Италия" (Forza Italia) потеряла 0,2 процентного пункта и опустилась до 6,9%. "Лига" Маттео Сальвини, переживающая потрясения из-за внутренних проблем, остается на уровне 5,7%.

Демократическая партия и "Движение 5 звезд" (Movimento 5 Stelle) сохраняют второе и третье места, набрав соответственно 20,6% и 12,5% заявленных голосов. Однако обе партии потеряли 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно. "Альянс зеленых и левых" прибавил 0,1 пункта и остановился на отметке 6,8%.

Напомним, итальянский генерал Роберто Ванначчи основал свою ультраправую партию, бросив прямой вызов правительству премьер-министра Джорджи Мелони. Ванначчи позиционирует себя как самого ярого противника миграции, планирует отказаться от "Зеленого курса" ЕС и пересмотреть членство Италии в зоне единой валюты евро.

Между тем премьеры Италии и Бельгии призвали укрепить внешние границы ЕС на фоне миграционного кризиса в Сеуте.