Основні аеропорти Британії повідомили про перебої у русі через технічний збій

У вівторок, 8 вересня, основні аеропорти Великої Британії призупинили польоти через технічну проблему, яка порушила роботу системи управління повітряним рухом країни.

Про це із посиланням на відповідні заяви пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як зазначається, аеропорт Лондон-Гітроу, найбільший транспортний вузол Великої Британії, повідомив, що проблема в Національній службі управління повітряним рухом (NATS) вплинула лише на вильоти.

Аеропорт Лондон-Гатвік також підтвердив, що це вплинуло на рейси.

"Ми розслідуємо технічну проблему, яка спричиняє певні перебої у вильотах. Наші інженери вже на місці, і ми надамо оновлену інформацію, щойно це стане можливим", – зазначив представник NATS.

Наприкінці липня 2025 року у Британії авіадиспетчери повідомили про технічну проблему, яка спричинила порушення польотів у великих аеропортах Лондона та інших міст країни.

Тоді у Британії було скасовано майже два десятки рейсів до та з аеропортів країни. Внаслідок цього інциденту постраждав і "Гатвік".