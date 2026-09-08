Основные аэропорты Великобритании сообщили о перебоях в работе из-за технического сбоя

Во вторник, 8 сентября, основные аэропорты Великобритании приостановили полеты из-за технической неисправности, нарушившей работу системы управления воздушным движением страны.

Об этом со ссылкой на соответствующие заявления пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как отмечается, аэропорт Лондон-Хитроу, крупнейший транспортный узел Великобритании, сообщил, что проблема в Национальной службе управления воздушным движением (NATS) повлияла только на вылеты.

Аэропорт Лондон-Гатвик также подтвердил, что это повлияло на рейсы.

"Мы расследуем техническую проблему, которая вызывает определенные перебои в вылетах. Наши инженеры уже на месте, и мы предоставим обновленную информацию, как только это станет возможным", – отметил представитель NATS.

В конце июля 2025 года в Великобритании авиадиспетчеры сообщили о технической проблеме, которая привела к сбоям в полетах в крупных аэропортах Лондона и других городов страны.

Тогда в Великобритании было отменено почти два десятка рейсов в и из аэропортов страны. В результате этого инцидента пострадал и "Гатвик".