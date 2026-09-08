У Британії через технічний збій скасовано понад 600 авіарейсів

У Британії через технічний збій у системах авіаційної диспетчерської служби скасовано понад 600 рейсів.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

У британських аеропортах 8 вересня виникли масштабні перебої внаслідок технічного збою у диспетчерських системах.

За останніми даними Flightradar24, станом на 18 годину за британським часом скасували вже 625 рейсів. Лише серед пасажирів Ryanair скасування та затримки зачіпають 65 тисяч людей.

У лондонському "Хітроу" скасовано 132 рейсів на відправлення, 199 затримали. Загалом на Лондон припадає 60% усіх скасованих рейсів.

Хоча Служба національного повітряного руху оголосила, що робота системи почала налагоджуватись, більшість аеропортів досі не відновили нормальну роботу.

У липні 2025 року технічний збій також спричинив порушення польотів у великих аеропортах Лондона та інших британських міст.

Тим часом у Румунії один з аеропортів призупиняв роботу через повітряну тривогу.