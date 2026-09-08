В Британии из-за технического сбоя отменили более 600 авиарейсов

В Великобритании из-за технического сбоя в системах авиационной диспетчерской службы отменено более 600 рейсов.

Об этом сообщает SkyNews, пишет "Европейская правда".

В британских аэропортах 8 сентября возникли масштабные перебои вследствие технического сбоя в диспетчерских системах.

По последним данным Flightradar24, по состоянию на 18:00 по британскому времени отменили уже 625 рейсов. Только среди пассажиров Ryanair отмены и задержки затронули 65 тысяч человек.

В лондонском "Хитроу" отменено 132 вылета, 199 рейсов задержаны. В целом на Лондон приходится 60% всех отмененных рейсов.

Хотя Служба национального воздушного движения объявила, что работа системы начала налаживаться, большинство аэропортов до сих пор не возобновили нормальную работу.

В июле 2025 года технический сбой также привёл к сбоям в работе крупных аэропортов Лондона и других британских городов.

Тем временем в Румынии один из аэропортов приостановил работу из-за воздушной тревоги.