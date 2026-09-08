Румунський аеропорт зупинив роботу через повітряну тривогу

Аеропорт румунського міста Ясси зупинив відправлення рейсів через загрозу порушення повітряного простору "Шахедом", який перед цим опинився у Молдові.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Після оголошення в кількох районах Румунії повітряної тривоги через дрон, що наближався з території Молдови, аеропорт міста Ясси призупинив відправлення рейсів.

"Скасованих рейсів немає, проте наразі усі рейси призупинені – доки ситуація проясниться", – прокоментував директор аеропорту Ромео Ватре.

Для перехоплення зафіксованої повітряної цілі підняли патрульні винищувачі.

У Міноборони Румунії не згадували про характер загрози, проте Молдова перед цим повідомила, що на її територію безпілотник, попередньо "Шахед".