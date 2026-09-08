Румунський аеропорт зупинив роботу через повітряну тривогу
Новини — Вівторок, 8 вересня 2026, 18:24 —
Аеропорт румунського міста Ясси зупинив відправлення рейсів через загрозу порушення повітряного простору "Шахедом", який перед цим опинився у Молдові.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
Після оголошення в кількох районах Румунії повітряної тривоги через дрон, що наближався з території Молдови, аеропорт міста Ясси призупинив відправлення рейсів.
"Скасованих рейсів немає, проте наразі усі рейси призупинені – доки ситуація проясниться", – прокоментував директор аеропорту Ромео Ватре.
Для перехоплення зафіксованої повітряної цілі підняли патрульні винищувачі.
У Міноборони Румунії не згадували про характер загрози, проте Молдова перед цим повідомила, що на її територію безпілотник, попередньо "Шахед".
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