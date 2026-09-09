Рубіо сподівається на прогрес у відновленні переговорів РФ та України у "найближчі тижні"

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про можливість протягом "найближчих кількох тижнів" розробити дорожню карту для відновлення переговорів між Росією та Україною.

Про це він сказав у спілкуванні з журналістами під час візиту до Колумбії, передає "Європейська правда".

Держсекретар США назвав переговори за участі спецпредставників американського президента у Москві та Києві "змістовними".

"Я не хочу оцінювати їх (переговори – ред.) як хороші чи погані, продуктивні чи непродуктивні, окрім того, що вони були змістовними – обговорювалися нові ідеї, адже це дуже складний конфлікт", – сказав він.

Рубіо зауважив, що значного прогресу у досягненні компромісів між Україною та Росією не сталося.

"Ми спостерігаємо за ним, як ви знаєте, вже досить тривалий час, і поки що не бачимо значного прогресу з обох боків у плані готовності йти на поступки, а обидві сторони досі дотримуються дуже чітких "червоних ліній", – наголосив держсекретар.

Держсекретар висловив сподівання, що завдяки цим зустрічам вдасться прокласти шлях до відновлення переговорів між Росією та Україною за посередництва США.

"Тож я не хочу бути надто оптимістичним, але й не песимістичним у тому сенсі, що, на мою думку, протягом найближчих кількох тижнів є можливість розробити дорожню карту для відновлення переговорів і, можливо, дійти висновку, який буде прийнятним для обох сторін, адже саме цього й потрібно, щоб покласти край конфлікту – обидві сторони мають погодитися на це", – сказав посадовець.

Раніше президент Володимир Зеленський висловив думку, що існує можливість проведення тристороннього раунду переговорів між США, Україною та Росією, хоча рішення щодо цього ще не ухвалене.

Зеленський після зустрічі з перемовниками американського президента Дональда Трампа заявив, що отримав від них послання: "росіяни готові до переговорів".

Детальніше про це читайте в статті "Європейської правди": Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві.