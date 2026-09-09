Рубио надеется на прогресс в возобновлении переговоров между РФ и Украиной в "ближайшие недели"

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о возможности в течение "ближайших нескольких недель" разработать "дорожную карту" для возобновления переговоров между Россией и Украиной.

Об этом он сказал в беседе с журналистами во время визита в Колумбию, передает "Европейская правда".

Госсекретарь США назвал переговоры с участием спецпредставителей американского президента в Москве и Киеве "содержательными".

"Я не хочу оценивать их (переговоры – ред.) как хорошие или плохие, продуктивные или непродуктивные, кроме того, что они были содержательными – обсуждались новые идеи, ведь это очень сложный конфликт", – сказал он.

Рубио отметил, что значительного прогресса в достижении компромиссов между Украиной и Россией не произошло.

"Мы наблюдаем за ним, как вы знаете, уже довольно долгое время, и пока не видим значительного прогресса с обеих сторон в плане готовности идти на уступки, а обе стороны до сих пор придерживаются очень четких "красных линий", – подчеркнул госсекретарь.

Госсекретарь выразил надежду, что благодаря этим встречам удастся проложить путь к возобновлению переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США.

"Поэтому я не хочу быть слишком оптимистичным, но и не пессимистичным в том смысле, что, на мой взгляд, в течение ближайших нескольких недель есть возможность разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, прийти к выводу, который будет приемлем для обеих сторон, ведь именно это и нужно, чтобы положить конец конфликту – обе стороны должны согласиться на это", – сказал чиновник.

Ранее президент Владимир Зеленский высказал мнение, что существует возможность проведения трехстороннего раунда переговоров между США, Украиной и Россией, хотя решение по этому вопросу еще не принято.

Зеленский после встречи с переговорщиками американского президента Дональда Трампа заявил, что получил от них послание: "россияне готовы к переговорам".

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве.