Зеленський почув від посланців Трампа про "готовність росіян до переговорів"

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з перемовниками американського лідера Дональда Трампа заявив, що отримав від них послання: "росіяни готові до переговорів".

Про це він сказав у інтерв’ю Axios, пише "Європейська правда".

У неділю, 6 вересня, Зеленський зустрівся в Києві з посланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, які прибули в українську столицю після зустрічі з очільником Кремля Владіміром Путіним у Москві.

Зеленський зазначив, що послання, яке він отримав від посланців США, полягало в тому, що "росіяни готові до переговорів".

Він, однак, залишається скептичним, оскільки дії Росії на полі бою та нещодавня ескалація атак не свідчать про готовність до компромісу.

Проте Зеленський зазначив, що після візиту посланців США він зрозумів: Путін "готовий обговорити" ідеї щодо просування переговорного процесу.

Також український президент зауважив, що американські посланці прибули до Москви та Києва насамперед для того, щоб "розблокувати" дипломатичний процес, але також привезли кілька нових ідей.

Він відмовився розкривати всі подробиці, але зазначив, що частина обговорень стосувалася потенційних кроків з деескалації з боку Росії та України напередодні зими та під час неї.

"Є ідеї щодо енергетики [об’єктів], зерна [поставок], електроенергетики [об’єктів], а також нафти та газу [експорту]. У нас із Росією різні інтереси", – сказав Зеленський.

На запитання, чи передбачає новий підхід США як відновлення переговорів, так і спроби досягти домовленостей, які дозволили б Україні та Росії пережити зиму без серйозної ескалації, Зеленський відповів, що таке тлумачення є "дуже близьким до реальності цих розмов".

Він описав першу мету як відновлення переговорів, а другу – як спробу зробити майбутню зиму іншою, ніж попередні. За його словами, мета полягатиме в тому, щоб до або під час зими знайти заходи, "які зможуть наблизити сторони до миру".

Зеленський зазначив, що США також підтримують окремий "зимовий пакет" для України, до якого увійде допомога в галузі протиповітряної оборони та енергетики.

"Мова йде не лише про ракети. Йдеться також про СПГ [скраплений природний газ]… і про кроки з деескалації", – додав він.

Варто зазначити, що "ЄвроПравді" повідомило джерело в Єлисейському палаці, що Путін буде готовий до нового старту перемовного процесу про мир в Україні після завершення парламентських виборів у Росії 18-20 вересня.

Як писали, національні радники з питань безпеки з Франції, Німеччини та Британії – Емманюель Бонн, Гюнтер Зауттер і Джонатан Пауелл – після перемовин в Києві зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером домовилися протягом наступних тижнів, разом з українськими колегами, готувати умови, з якими вони будуть виходити на подальші переговори з Росією.

Також Зеленський після зустрічі зі спецпредставниками Трампа заявив про підготовку наступних зустрічей і відповідної комунікації.

Детальніше про це читайте в статті "Європейської правди": Любов до "режиму" та завдання від Трампа: про що йшлося на мирних переговорах у Києві