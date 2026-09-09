Вадефуль розповів, як Німеччина може сприяти поверненню до України військовозобов’язаних

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що німецький уряд може допомогти Україні повертати чоловіків призовного віку, які перебувають в країні, але робитиме це "без примусу".

Як пише "Європейська правда", про це посадовець розповів в інтерв'ю Bild, передає.

Міністр погодився з вимогою голови Християнсько-соціального союзу Маркуса Зьодера про те, що українські чоловіки призовного віку, які перебувають в Німеччині, повинні повернутися з до України.

За словами Вадефуля, Берлін може використовувати дані реєстрації таких чоловіків та передавати їх Україні.

"Адже відомо, хто тут живе, хто, наприклад, отримує соціальні виплати або хто зареєстрований тут і має статус проживання", – пояснив він.

За словами міністра, на основі цих даних український уряд міг би надіслати чоловікам в Німеччині листи та закликати їх повернутися.

"Я вважаю, що це питання можна і треба порушувати", – сказав Вадефуль.

Водночас він наголосив, що повернення до України має відбуватися "без примусу".

Нагадаємо, наприкінці липня Євросоюз продовжив дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року, із нововведенням, що новоприбулі військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише за відсутності проблем з військово-обліковими документами.

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