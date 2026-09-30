ЗМІ: Гегсет готує серйозні скорочення офіцерського складу Пентагону

Міністр оборони США Піт Гегсет має намір оголосити про скорочення на 20% кількості посад генералів та адміралів в рамках реорганізації свого відомства.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох посадовців США, передає "Європейська правда".

Як очікується, у середу Гегсет виступить перед сотнями молодших офіцерів та рядових військовослужбовців у Квантіко, штат Вірджинія, щоб ознайомити їх зі своїми пріоритетами щодо збройних сил.

Посадовці повідомили, що глава Пентагону повідомить про плани скоротити штатні посади генералів та адміралів на 20%. Це вдвічі перевищує мінімальне скорочення на 10%, яке Гегсет запланував минулого року.

За словами джерел, замість звільнення деякі люди отримають інші ранги, тоді як посади інших будуть скасовані.

Окремо у вівторок Пентагон оприлюднив меморандум із вказівкою, що Міністерство оборони більше не призначатиме цивільних осіб на посади штатних викладачів у військових академіях США. У меморандумі ця вказівка подається як захід, спрямований на переорієнтацію військових академій на "ведення бойових дій".

Гегсет швидко розпочав реорганізацію відомства, звільняючи високопоставлених офіцерів у всіх родах військ та вирішуючи специфічні кадрові питання.

Захід у середу відбудеться через рік після того, як міністр під час виступу у Квантіко різко розкритикував "товстих генералів" та ініціативи щодо різноманітності перед американськими генералами та адміралами. Тоді він виправдовував звільнення офіцерів вищого рангу, зокрема найвищого генерала США, який був афроамериканцем, та найвищого адмірала ВМС, яка була жінкою. Він заявив, що офіцери, яких він звільнив, були частиною "зіпсованої культури".

Повідомляли, що відставка міністра армії США Дена Дрісколла пов’язана з тривалим конфліктом з очільником Пентагону Пітом Гегсетом.

Пентагон продовжує готувати перегляд американської військової присутності у Європі, він має бути готовим до 6 листопада.

Згідно з планами, США можуть вивести з Європи близько третини контингенту або навіть більше.