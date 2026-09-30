У Франції повідомили про понад 400 арештів у протестах старшокласників

Французький міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс повідомив, що у вівторок, 29 вересня, по всій Франції було затримано 440 осіб, переважно учасників протестного руху серед школярів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

За словами міністра, дві третини випадків затримань призвели до взяття під варту, переважно за пошкодження майна або насильство щодо представників державної влади.

За даними Міністерства освіти, щонайменше 10 працівників системи національної освіти отримали поранення під час протестів. Зокрема у департаменті Норд вчителю нанесли побої, у департаменті О-де-Сен директора школи поранило піротехнічним засобом, а в Ессоні педагогу погрожували смертю.

"Ці акти насильства неможливо описати словами. Виправдовувати їх або закликати в цьому контексті до розширення блокад – це ставити під загрозу як наших учнів, так і державних службовців. Це безвідповідально", – наголосив міністр освіти Едуар Жеффре.

Виникнувши через брак коштів та погіршення умов навчання, протестний рух старшокласників може продовжитися у четвер, оскільки головна представницька організація закликає продовжити блокування доріг після дня масштабного страйку працівників держсектору.

"Ми, старшокласники та старшокласниці, мобілізуємося, щоб нам замінили вчителів, щоб збільшили фінансування та щоб ми мали гідні умови навчання", – йдеться у заяві Студентського профспілкового союзу (USL).

Організація вимагає від Міністерства національної освіти якнайшвидше прийняти її представників і закликає до продовження акцій у четвер.

Рух, що зародився минулого тижня в регіоні Іль-де-Франс, поступово набирав сили та закликав старшокласників приєднатися у вівторок до страйку державних службовців. Організація заявляє, що у день страйку з-поміж приблизно 3 700 навчальних закладів у Франції заблоковано 400.

Міністерство освіти наприкінці вівторка повідомляло про 338 навчальних закладів, які все ще зазнали впливу акції, з них 45 були заблокованими. За даними відомства, відомо про 31 пораненого серед учнів та персоналу.

У вівторок, 29 вересня, у низці французьких міст учні шкіл підпалювали сміттєві баки, кидали пляшки, бруківку та інші предмети в правоохоронців. Поліція у відповідь застосовувала сльозогінний газ.

Того ж дня на Паризькій кільцевій дорозі близько сотні пожежників заблокували рух транспорту, вимагаючи в уряду збільшення фінансування їхньої сфери.