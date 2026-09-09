Вадефуль рассказал, как Германия может способствовать возвращению в Украину военнообязанных

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что немецкое правительство может помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, находящихся в стране, но будет делать это "без принуждения".

Как пишет "Европейская правда", об этом чиновник рассказал в интервью Bild.

Министр согласился с требованием председателя Христианско-социального союза Маркуса Зёдера о том, что украинские мужчины призывного возраста, находящиеся в Германии, должны вернуться в Украину.

По словам Вадефуля, Берлин может использовать данные регистрации таких мужчин и передавать их Украине.

"Ведь известно, кто здесь живет, кто, например, получает социальные выплаты или кто зарегистрирован здесь и имеет статус проживания", – пояснил он.

По словам министра, на основе этих данных украинское правительство могло бы направить мужчинам в Германии письма и призвать их вернуться.

"Я считаю, что этот вопрос можно и нужно поднимать", – сказал Вадефуль.

В то же время он подчеркнул, что возвращение в Украину должно происходить "без принуждения".

Напомним, в конце июля Евросоюз продлил действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года, введя нововведение, согласно которому вновь прибывшие военнообязанные граждане Украины смогут претендовать на статус только при отсутствии проблем с военно-учетными документами.

Подробнее об этом в статье: Уклонистам здесь больше не рады: как ЕС меняет правила предоставления убежища для украинцев.