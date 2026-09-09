США и Иран обменялись ударами по военным судам

Иран заявил, что выпустил ракеты по американской базе в Иордании и атаковал 10 судов – США в свою очередь заявляют, что атаковали пять иранских судов.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters и Центральное командование США (CENTCOM).

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил, что в ночь на среду, 9 сентября, выпустил баллистические ракеты по базе в Иордании, которую используют американские военные. А также – атаковал 10 американских судов. В то же время США сообщили об уничтожении 5 иранских нефтяных танкеров. Это привело к резкой эскалации войны, которая длится уже шесть месяцев.

США заявляют, что нанесли последние удары после того, как Иран дважды обстрелял корабль ВМС США баллистическими ракетами.

"Американский военный корабль успешно уклонился от попыток иранских атак и продолжил патрулирование в водах региона. Ни один американский военнослужащий не пострадал", – сообщает Центральное командование.

Рост числа атак как со стороны США, так и со стороны Ирана нарушил месяц относительного затишья на Ближнем Востоке.

Ранее, в субботу, 5 сентября, американские военные заявили, что нанесли удар по трем иранским нефтяным танкерам после того, как Корпус стражей исламской революции запустил баллистические ракеты в сторону кораблей ВМС США.

В свою очередь, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении 36 объектов за поддержку авиационного сектора Ирана.