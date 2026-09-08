США запровадили санкції проти понад 30 об’єктів за підтримку авіасектора Ірану

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США наклало санкції на 36 об’єктів за підтримку авіаційного сектору Ірану.

Про це йдеться у відповідній заяві від 8 вересня, пише "Європейська правда".

Зазначається, що ці заходи також спрямовані проти прихованих підставних компаній, іноземних посередників та "маніпулятивних маршрутів перевантаження", якими Іран користується для отримання літаків американського походження та чутливих технологій.

"У рамках операції "Економічний вигнанець" ми пообіцяли суворі наслідки для тих, хто надає фінансову підтримку іранському режиму. Сьогодні ми виконали цю обіцянку, застосувавши санкції до компаній, які продовжують підтримувати авіакомпанію Mahan Air", – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

У рамках цих заходів OFAC також націлюється на компанії з третіх країн, які сприяють діяльності Mahan Air у сфері розповсюдження зброї, здійсненню польотів, пов’язаних з тероризмом, та незаконним закупівлям літаків американського походження.

Одночасно OFAC призупинив дію трьох дозволів у сфері авіації, пов’язаних з Іраном.

Раніше Бессент анонсував, що США готуються ухвалювати новий пакет санкцій проти Ірану щотижня. Ці заходи є частиною масштабної економічної операції Вашингтона проти Тегерана під назвою "Економічний вигнанець".

28 серпня Міністерство фінансів США оголосило про нові заходи проти фінансових посередників, яких Вашингтон звинувачує у сприянні Ірану в обході санкцій.

4 вересня Сполучені Штати запровадили санкції проти турецького Golden Global Investment Bank та його дочірніх компаній у рамках кампанії з посилення економічного тиску на Іран.