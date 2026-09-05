США вдарили по трьох іранських танкерах у відповідь на обстріл балістикою

Американські військові заявили, що в суботу завдали удару по трьох іранських нафтових танкерах після того, як Корпус вартових ісламської революції запустив балістичні ракети у бік кораблів ВМС США.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM), пише "Європейська правда".

У заяві йдеться, що американський авіаносець та ракетний есмінець успішно уникнули численних безпідставних іранських атак, і жоден американський військовослужбовець не постраждав.

"5 вересня сили Центрального командування США (CENTCOM) завдали удару по трьох іранських танкерах, що перевозили сиру нафту, після того, як Корпус вартових ісламської революції (КВІР) запустив балістичні ракети в бік двох військових кораблів ВМС США, які патрулювали води регіону", – йдеться у повідомленні.

“Let the message to the IRGC be clear: If you shoot at two of our ships, we will impose an even higher economic cost –taking out three of yours. We will not hesitate to defend American forces, and if necessary, destroy Iran’s limited and exposed oil fleet.” – Adm. Brad Cooper,… pic.twitter.com/UGGcSGsUtd – U.S. Central Command (@CENTCOM) September 5, 2026

Зазначається, що два іранські нафтові транспортні засоби були виведені з ладу, а третій, без вантажу, був повністю знищений

У заяві йдеться, що танкери були частиною тіньової мережі, яка допомагає фінансувати Корпус вартових ісламської революції Ірану та його озброєних поплічників у регіоні.

"Нехай повідомлення для КВІР буде чітким: якщо ви обстріляєте два наші кораблі, ми накладемо на вас ще більші економічні втрати – знищивши три ваші", – заявив адмірал Бред Купер, командувач CENTCOM.

Удари відбулися майже через тиждень після того, як США та Іран відновили атаки після місяця відносного затишшя.

Відновлення бойових дій відбулося після нових зусиль США щодо економічного тиску на Тегеран.