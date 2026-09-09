Суд ЄС відхилив позов Абрамовича і зберіг санкції проти нього

Суд Європейського Союзу відхилив позов російського олігарха Романа Абрамовича щодо включення його до санкційних списків.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Суду.

Після повномасштабного вторгнення Рада Європейського Союзу заморозила кошти бізнесменів, які здійснюють діяльність у галузях економіки, що вважаються істотним джерелом доходів для уряду Росії, та заборонила їм в’їзд до Європейського Союзу або транзит через його територію.

Російський бізнесмен Роман Абрамович подав позови до Суду Європейського Союзу, оскаржуючи включення свого імені у санкційні списки та вимагаючи моральної компенсації. Втім у грудні 2023 та у вересні 2025 суд відхилив ці позови. Згодом Рада ЄС ухвалила нові акти, якими продовжила дію санкцій спочатку до 15 вересня 2025 року, а потім – до 15 березня 2026 року.

У середу, 9 вересня, Суд Європейського Союзу відхилив позови Абрамовича, тим самим зберігши його активи під санкціями.

Нагадаємо, Абрамович торік також програв суд також у Британії, де вимагав скасувати санкції.

Раніше суд ЄС підтвердив неможливість участі в акціонерних зборах та голосуваннях осіб, чиї активи під санкціями.