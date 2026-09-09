В Кремле говорят, что Трамп надеется на восстановление отношений между США и Россией

Президент США Дональд Трамп в беседе с российским лидером Владимиром Путиным якобы заявил о целесообразности скорейшего прекращения "конфликта" с Украиной для полного восстановления отношений между США и Россией.

Об этом говорится в пресс-релизе Кремля, пишет "Европейская правда".

В частности, как утверждают в России, по мнению Трампа, это положительно сказалось бы на торгово-экономических связях. Также, по словам президента США, на которые ссылаются в Кремле, это принесет колоссальные выгоды для обоих государств.

Дональд Трамп якобы заинтересован в том, чтобы прорыв был достигнут во время его президентства, заявили в администрации президента РФ.

Телефонный разговор Трампа и Путина состоялся по результатам визита американской делегации во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Украину и Россию и, по утверждению Кремля, длился час.

Ранее Трамп заявлял, что готов встретиться с Путиным снова, но только тогда, когда Россия и Украина смогут достичь заключения мирного соглашения.

Подробнее о том, о чем договаривались представители США в Киеве, читайте в статье: Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве.