Майже 80% поляків – за допомогу країнам Балтії у разі нападу РФ

Майже 80% поляків вважають, що Польща має надати допомогу балтійським державам, якщо вони зазнають агресії з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати дослідження громадської думки від IBRIS.

Респондентам поставили запитання, чи має Польща допомогти Латвії, Литві та Естонії, якщо вони зазнають нападу Росії.

Позитивну відповідь дали 77,8% опитаних, негативну – 16,1%, ще 6,1% не визначилися з думкою.

Опитування проводили 4-5 вересня серед 1068 респондентів.

Нагадаємо, неофіційно з’являлась інформація, що директор ЦРУ під час візиту до Москви в кінці серпня закликав РФ не загострювали конфлікт із союзниками США у НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою.

На тлі цих чуток в МЗС Естонії запевнили, що військова загроза з боку Росії не змінилася.