Майже 80% поляків – за допомогу країнам Балтії у разі нападу РФ
Майже 80% поляків вважають, що Польща має надати допомогу балтійським державам, якщо вони зазнають агресії з боку Росії.
Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати дослідження громадської думки від IBRIS.
Респондентам поставили запитання, чи має Польща допомогти Латвії, Литві та Естонії, якщо вони зазнають нападу Росії.
🔴Czy w razie ewentualnej agresji ze strony Rosji, Polska powinna pomóc Litwie, Łotwie i Estonii?
➡️tak – 77,8%
➡️nie – 16,1% #sondaż @IBRiS_PL dla @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/6jiBgOW5v3– IBRiS (@IBRiS_PL) September 9, 2026
Позитивну відповідь дали 77,8% опитаних, негативну – 16,1%, ще 6,1% не визначилися з думкою.
Опитування проводили 4-5 вересня серед 1068 респондентів.
Нагадаємо, неофіційно з’являлась інформація, що директор ЦРУ під час візиту до Москви в кінці серпня закликав РФ не загострювали конфлікт із союзниками США у НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою.
На тлі цих чуток в МЗС Естонії запевнили, що військова загроза з боку Росії не змінилася.