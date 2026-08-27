МЗС Естонії: військова загроза з боку Росії не змінилася після візиту глави ЦРУ до Москви

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна спробував применшити значення візиту до Москви керівника ЦРУ Джона Реткліффа, заявивши, що загроза, яку Росія становить для балтійської країни, не змінилася.

Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій МЗС Естонії, пише "Європейська правда".

За словами міністра, загрозу з боку Росії та можливі провокації проти НАТО слід сприймати серйозно, і саме так і чинять члени Альянсу.

"Ми маємо залишатися пильними, але оцінка загрози з боку Естонії не змінилася. Протягом останніх років члени НАТО вжили значних заходів для зміцнення колективної оборони та оборонних можливостей Альянсу. Найкращим засобом стримування є єдиний й сильний НАТО, а також чітке розуміння в Москві того, що Альянс готовий захищати кожен дюйм території своїх членів", – заявив міністр.

Протягом усього періоду російської агресії проти України, додав Тсахкна, офіційні особи Сполучених Штатів регулярно зустрічалися з російськими представниками, тому візит директора ЦРУ не слід розглядати як щось виняткове.

"Естонія перебуває у тісному контакті з усіма своїми союзниками, включаючи Сполучені Штати. Ми обмінюємося інформацією та працюємо над тим, щоб Росія усвідомила єдність і рішучість НАТО у захисті своєї території", – заявив міністр.

За даними Politico, директор ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви попередив російських посадовців, щоб вони не загострювали конфлікт із союзниками США по НАТО, зокрема з Естонією, Латвією та Литвою.

У середу вранці в радіоінтерв’ю президент США Дональд Трамп спростував припущення, що Реткліфф здійснив цю поїздку, аби переконати Путіна не випробовувати рішучість НАТО та не нападати на Велику Британію, яка цього тижня пообіцяла посилити свою підтримку України. Трамп назвав візит "напіврутинним", але визнав, що його метою було завершення війни.

В Кремлі заявили, що візит глави ЦРУ пов’язаний із контактами між спецслужбами РФ і США.