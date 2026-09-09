Почти 80% поляков считают, что Польша должна оказать помощь странам Балтии, если они подвергнутся агрессии со стороны России.

Как сообщает "Европейская правда", таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного IBRIS.

Респондентам был задан вопрос, должна ли Польша помочь Латвии, Литве и Эстонии, если они подвергнутся нападению со стороны России.

Положительный ответ дали 77,8% опрошенных, отрицательный – 16,1%, ещё 6,1% не определились с мнением.

Опрос проводился 4–5 сентября среди 1068 респондентов.

Напомним, неофициально появлялась информация, что директор ЦРУ во время визита в Москву в конце августа призвал РФ не обострять конфликт с союзниками США в НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.

На фоне этих слухов в МИД Эстонии заверили, что военная угроза со стороны России не изменилась.