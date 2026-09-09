Почти 80% поляков – за помощь странам Балтии в случае нападения РФ
Почти 80% поляков считают, что Польша должна оказать помощь странам Балтии, если они подвергнутся агрессии со стороны России.
Как сообщает "Европейская правда", таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного IBRIS.
Респондентам был задан вопрос, должна ли Польша помочь Латвии, Литве и Эстонии, если они подвергнутся нападению со стороны России.
🔴Czy w razie ewentualnej agresji ze strony Rosji, Polska powinna pomóc Litwie, Łotwie i Estonii?
➡️tak – 77,8%
➡️nie – 16,1% #sondaż @IBRiS_PL dla @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/6jiBgOW5v3– IBRiS (@IBRiS_PL) September 9, 2026
Положительный ответ дали 77,8% опрошенных, отрицательный – 16,1%, ещё 6,1% не определились с мнением.
Опрос проводился 4–5 сентября среди 1068 респондентов.
Напомним, неофициально появлялась информация, что директор ЦРУ во время визита в Москву в конце августа призвал РФ не обострять конфликт с союзниками США в НАТО, в частности с Эстонией, Латвией и Литвой.
На фоне этих слухов в МИД Эстонии заверили, что военная угроза со стороны России не изменилась.