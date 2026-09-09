Рівень води у Віслі у Варшаві впав до нового рекордного мінімуму

Рівень води у Віслі у Варшаві оновив рекордний мінімум за близько 70 років спостережень.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

9 вересня на варшавській гідрологічній замірній станції Варшава-Бульвари рівень води у Віслі становив 94-95 см, що є рекордним мінімумом для неї за усі роки спостережень, що ведуться з 1950-х.

Перед тим рекорд оновили минулого тижня з показником 98 см. На станції Варшава-Надвілянувка зафіксували рівень води 15 см.

Рекордні мінімуми фіксували також протягом серпня 2026 року.

Нагадаємо, Румунії цього літа довелося зупинити свою єдину АЕС через критичне обміління Дунаю; перед такою ж загрозою опинилась Угорщина.

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