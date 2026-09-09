Уровень воды в Висле в Варшаве упал до нового рекордного минимума

Уровень воды в Висле в Варшаве обновил рекордный минимум за около 70 лет наблюдений.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

9 сентября на варшавской гидрологической измерительной станции "Варшава-Бульвары" уровень воды в Висле составлял 94–95 см, что является рекордным минимумом для этой станции за все годы наблюдений, ведущихся с 1950-х годов.

До этого рекорд был обновлен на прошлой неделе с показателем 98 см. На станции "Варшава-Надвилянувка" зафиксировали уровень воды 15 см.

Рекордные минимумы фиксировались также в течениеавгуста 2026 года.

Напомним, Румынии этим летом пришлось остановить свою единственную АЭС из-за критического обмеления Дуная; перед такой же угрозой оказалась Венгрия.

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