Рівень води у Віслі – подекуди найнижчий за останні 70 років

У Польщі у багатьох місцях рівень води у Віслі досягає рекордно низьких позначок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Загалом по всій країні діє 71 гідрологічне попередження щодо посухи. "У найближчі дні їхня кількість може зростати. Попередження охоплюють практично весь відрізок Вісли: від верхньої течії, через середню частину річки, аж до нижньої Вісли", – сказав гідролог IMGW Павел Станішевський.

Експерт підкреслив, що в Аннополі у Люблінському воєводстві вже зафіксовано новий абсолютний мінімум. "Наразі рівень води там становить 160 см, тоді як попереднє найнижче значення дорівнювало 162 см і було зафіксовано понад 70 років тому", – зазначив він. Він також нагадав, що до рекордно низьких значень Вісла наближається й у Варшаві.

"Наразі рівень води на станції "Варшава-Бульвари" становить 109 см, тоді як абсолютний мінімум – 104 см – було зафіксовано у серпні 2025 року. Прогнози вказують, що найближчими днями можливе подальше зниження рівня води та наближення до цього значення", – зазначив він.

Рекордно низький рівень води у Віслі також фіксується в Козеніцах та Полянці – відповідно близько 100 та 94 см. Гідрологічні проблеми в цих регіонах призвели до обмеження виробничої потужності електростанцій у цих містах. Адже вода з річки використовується для охолодження енергоблоків.

На Козеницькій електростанції працюють лише п’ять із 11 енергоблоків. Однак оператор запевняє, що виробленої ними енергії вистачить для задоволення попиту, заявленого "Польськими електроенергетичними мережами" (PSE). Раніше PSE оголосили періоди мобілізації на ринку потужностей.

Натомість гідрологічна ситуація покращилася на Мазурах, у Жулавах та частково у басейнах річок Бебжа та Супрасла. Однак гідролог вважає, що для стійкого поліпшення гідрологічної ситуації потрібен "триваліший період з опадами, що перевищують норму".

Інститут метеорології та водного господарства видав попередження про спеку майже для всієї країни; на південному сході термометри покажуть навіть 40°C. У 11 воєводствах також діють попередження про грози. Центр реагування на надзвичайні ситуації (RCB) розіслав попередження про грози мешканцям 10 воєводств.

Нагадаємо, у Румунії на Дунаї в районі Чернаводської АЕС затоплять чотири баржі у спробі підвищити рівень води в річці, від чого залежить подальша безпечна робота станції.

На Чернаводській АЕС вже зупинено один енергоблок, що зменшило потужності генерації електроенергії у Румунії на 10%. Зараз під загрозою зупинки другий енергоблок.

Під загрозою зупинки також єдина АЕС Угорщини. Втім, у вівторок прем’єр Петер Мадяр повідомив про зростання рівня води на 1,5 см.

Через обміління Дністра та проблеми у сусідів із загрозою дефіциту електроенергії зіткнулася також Молдова. У вівторок профільний міністр закликав домогосподарства до економії у пікові години, щоб уникнути екстрених відключень.

Детальніше читайте у статті: Дунай на межі: як спека та обміління ключової ріки створили проблеми для Європи.