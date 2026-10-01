Трамп заявил, что российско-украинская война является самой большой проблемой для дизеля

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность запрета на экспорт дизеля из США, возложив вину за стремительный рост цен на этот вид топлива на войну между Россией и Украиной.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Овальном кабинете, сообщает "Европейская правда".

Американский президент заявил, что обдумывает возможность запрета на экспорт дизельного топлива из США. По его словам, министр энергетики Крис Райт считает, что это поможет дизельному топливу, но может привести к подорожанию других товаров.

Трамп добавил, что США "находятся в выгодном положении", а цены на нефть вскоре начнут снижаться.

"И я думаю, что мы в выгодном положении, потому что цены на нефть начнут снижаться. Сейчас через Ормузский пролив поступают огромные объемы нефти. Мы управляем этим процессом. У нас полный контроль", – утверждал он.

Трамп повторил, что цена на дизельное топливо растет не столько из-за ситуации на Ближнем Востоке, сколько из-за российско-украинской войны и ударов Украины по российским НПЗ.

"Знаете, дизельное топливо на самом деле страдает гораздо больше не из-за ситуации на Ближнем Востоке, а из-за того, что происходит в России, поскольку эти нефтеперерабатывающие заводы выводятся из строя с довольно тревожной скоростью. И если бы этого не произошло, у нас не было бы проблем с дизелем. То, что произошло в России с Украиной, на самом деле стало самой большой проблемой для дизельного топлива", – заявил президент США.

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что просил президента Украины Владимира Зеленского снизить темпы ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, и тот якобы согласился.

22 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что на закрытых переговорах с американским президентом Дональдом Трампом не было попыток заставить Киев в одностороннем порядке прекратить атаки на НПЗ и другие объекты такого типа.

Напомним, 13 сентября Трамп уже призвал Зеленского прекратить удары по российскому дизельному топливу, заявив, что эти атаки приводят к его дефициту.