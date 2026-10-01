50% украинцев недовольны выполнением властями обязательств по вступлению в ЕС

Половина украинцев считают, что власти страны не выполняют свои обязательства по обеспечению скорейшего вступления Украины в Европейский Союз.

Как сообщает "Европейская правда", такие результаты исследования общественного мнения опубликовал КМИС.

Участников исследования спросили, выполняет ли украинская власть свои обязательства и что больше всего мешает продвижению к членству в ЕС. Как показывает исследование, 50% респондентов считают, что украинская власть не выполняет своих обязательств.

В то же время 46% респондентов придерживаются противоположного мнения. При этом крайних категоричных позиций придерживается меньшинство респондентов: лишь 4% категорически уверены, что власти полностью выполняют обязательства, и лишь 16% категорически уверены, что власти их вообще не выполняют.

Что касается аспектов, которые, по мнению участников, больше всего мешают продвижению Украины к членству в ЕС, респонденты назвали:

коррупцию в органах центральной власти (32%);

то, что сам ЕС или его отдельные члены не желают принимать Украину (29%).

Среди других причин называли войну (15%), недостаточное качество работы правительства и парламента (10%), сопротивление реформам со стороны отдельных групп влияния (5%), недостаточную независимость судов и правоохранительных органов (3%).

Опрос проводился КМИС 12–21 сентября 2026 года в рамках всеукраинского исследования общественного мнения "Омнибус". Методом телефонных интервью было опрошено 1002 совершеннолетних граждан Украины, которые на момент проведения исследования проживали на территории, контролируемой правительством.

В этом контексте стоит отметить, что в конце сентября в Брюсселе заявили, что украинское правительство, Верховная Рада и другие институты должны объединиться для принятия реформ, необходимых для европейского будущего Украины и получения европейского финансирования.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский во время встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Нью-Йорке подчеркнул, что из-за войны Верховная Рада не может работать в обычном режиме и оперативно принимать все необходимые законопроекты.

В Еврокомиссии после этого напомнили, что для получения дальнейших финансовых выплат от Европейского Союза Украина должна продолжать осуществлять и внедрять соответствующие реформы.