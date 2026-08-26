Естонська компанія побудує збройовий завод у Латвії

Естонська компанія Wolfram Europa повідомила про плани будівництва заводу з виробництва вибухівки у Латвії.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Естонська Wolfram Europa оголосила про інвестиції на 200 млн євро для будівництва нового заводу поблизу латвійського Єкабпілса. Вже у 2027 році підприємство почне синтезувати вибухові речовини та виробляти різні боєголовки та перехоплювачі. За розрахунками, там будуть збирати щорічно близько 100 тисяч протитанкових мін та 200 тисяч боєголовок.

З часу запуску на повну потужність виробництва завод забезпечуватиме у регіоні близько 200 робочих місць, що потребують високої кваліфікації.

"Інвестиції таких масштабів є значним кроком у розвитку латвійського оборонпрому і демонструють спроможність нашої країни приваблювати стратегічно важливі проєкти… Наша мета – створити конкурентну, експортно орієнтовану оборонну промисловість, яка посилить нашу національну безпеку, створить робочі місця з високою доданою вартістю та сприятиме довгостроковому економічному зростанню", – зазначив латвійський міністр економіки Вікторс Валайніс.

Нагадаємо, нещодавно у Латвії затримали трьох підозрюваних у підпалі заводу з виробництва дронів в Естонії. Будівлю, що належить компанії Milrem Robotics з Таллінна, яка постачає зброю Україні, підпалили вночі 15 серпня.

Неофіційно повідомляли, що РФ активізувала зусилля для організації диверсій на збройових заводах у Європі.