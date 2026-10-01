В Литве началось строительство завода танков Leopard

В четверг в Каунасском районе Литвы проходит церемония начала строительства завода по сборке и ремонту танков Leopard 2A8.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

На заводе площадью 13 тысяч квадратных метров будут собирать и обслуживать самые современные танки Leopard 2A8 и другую тяжелую технику Вооруженных сил Литвы.

Строительством завода занимается компания YIT Lietuva. Работы планируется завершить в ноябре 2027 года. Предполагается, что первый танк, собранный в Литве, будет готов в конце 2028 года.

Предприятие Lithuania Defense Services планирует инвестировать в завод около 50 млн евро, из которых 29 млн пойдут на проектирование и строительство.

Как стало известно накануне, в польском Демблине создадут сервисный центр для двигателей американских ударных вертолетов AH-64E Apache.

Также сообщалось, что эстонская компания Wolfram Europa объявила о планах строительства завода по производству взрывчатых веществ в Латвии.

В июне литовский государственный завод Giraitė начал производство противодроновых боеприпасов.