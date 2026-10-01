Сикорский подшутил над именем лошади Навроцкого и вспомнил Януковича

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что имя Рамзес для лошади польского президента может свидетельствовать о фараонских амбициях Кароля Навроцкого, и посоветовал главе польского государства проявить больше скромности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Сикорский отреагировал на материал Gazeta Wyborcza, в котором говорится, что Кароль Навроцкий, его жена и дочь имеют в своём распоряжении лошадей, которых содержат в одной из президентских резиденций. Канцелярия президента частично подтвердила эту информацию. Она сообщила, что Центр обслуживания Канцелярии президента имеет в своём распоряжении трёх лошадей: пони Эдзя, фризскую лошадь Рамзеса и гуцульскую лошадь Арамиса.

Однако Канцелярия не сообщила, во сколько обошлась покупка лошадей, а также сколько составляет ежемесячное содержание животных. Она также объясняет, что не может раскрыть место их постоянного пребывания из соображений безопасности.

"Имя Рамзес на самом деле отражает фараонские амбиции. Только кто-то не дочитал у Пруса, как закончил Рамзес XIII", – отреагировал министр иностранных дел. Отмечается, что в романе польского лауреата Нобелевской премии Рамзес XIII гибнет в результате покушения.

"Давайте ценить скромность. У Орбана были зебры, а у Януковича – страусы", – добавил Сикорский.

Ранее этот случай также прокомментировал пресс-секретарь президента Рафал Лешкевич. "Нужно иметь здоровье как у лошади, чтобы противостоять очередной пропагандистской медиакампании, направленной против президента Республики Польша", – заявил он.

Стоит отметить, что упоминание о зебрах является отсылкой к коррупционному скандалу в Венгрии вокруг дачи нынешнего экс-премьера Венгрии Виктора Орбана, где, как выяснили журналисты, находился частный зоопарк с экзотическими животными, в частности зебрами.

В конце сентября прошлого года демонстранты устроили протест у ворот комплекса, держа плакаты с антиправительственными лозунгами и воздушными шариками в виде зебры.